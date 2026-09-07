Иран объявляет новые ограничения в Ормузском проливе

Тегеран готовится ввести новую "запретную" морскую зону за пределами Ормузского пролива. Как сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на секретаря Высшего совета нацбезопасности республики, ограничения начнут действовать от линии морской блокады Военно-морских сил США и охватят часть Персидского залива.

Любые суда, нарушившие границы, будут подпадать под иранские санкции.

Для регулирования судоходства Тегеран планирует подписать соглашение с Оманом о создании нового транспортного коридора. При этом точки входа и выхода будут находиться под контролем Ирана.