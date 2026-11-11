Иран отказывается от переговоров с США до выполнения 7 условий

Ближневосточный кризис зашел в дипломатический тупик. Иран отказался от прямых переговоров с США до выполнения 7 условий.

Ранее через посредников Исламская Республика передала список требований, который включает прекращение огня на всех фронтах, полное снятие санкций и морской блокады, разморозку активов, выплату военных компенсаций и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

При этом Тегеран предложил американцам так называемый двухдневный план. Белый дом делает первый шаг, а Иран на вторые сутки открывает Ормуз. Впрочем, в Вашингтоне на этот компромисс идти не спешат. Госсекретарь Рубио уже заявил, что Пентагону нет нужды проводить масштабную военную операцию против Ирана, поскольку экономическое удушение и морская блокада уже наносят Тегерану сильнейший ущерб и позволяют добиваться целей без лишней эскалации.