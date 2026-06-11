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Иран полностью закрыл Ормузский пролив после ракетных ударов США
Автор:Редакция news.by
Власти Ирана приняли решение о закрытии Ормузского пролива из-за атак США. Речь идет как о нефтяных танкерах, так и о торговых судах.
Тегеран предупредил, что по любому судну, которое попытается пройти через Ормуз, будет нанесен удар. В КСИР заявили, что уже поражены два судна, пытавшиеся воспользоваться проливом.
В Белом доме между тем, по данным Axios, рассматривается возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана. Сегодня Трамп собирает разведку на закрытое совещание.
Напомним, ночью США выпустили 50 ракет "Томагавк" по территории Исламской Республики. Целями были разведсистемы, системы связи и средства ПВО. В ответ Иран атаковал американские военные базы в Кувейте, Иордании и Бахрейне.