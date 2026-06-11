Иран полностью закрыл Ормузский пролив после ракетных ударов США

Власти Ирана приняли решение о закрытии Ормузского пролива из-за атак США. Речь идет как о нефтяных танкерах, так и о торговых судах.

Тегеран предупредил, что по любому судну, которое попытается пройти через Ормуз, будет нанесен удар. В КСИР заявили, что уже поражены два судна, пытавшиеся воспользоваться проливом.

В Белом доме между тем, по данным Axios, рассматривается возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана. Сегодня Трамп собирает разведку на закрытое совещание.