Иран предупредил США о полномасштабной войне, если удары не прекратятся в ближайшие дни

США вновь атаковали иранские цели. После прекращения перемирия удары наносятся уже 8-ю ночь подряд. Пентагон явно меняет тактику: теперь уничтожаются гражданские цели и цели двойного назначения - вроде мостов или ж/д станций. Накануне такого рода атаками был отрезан от центральной части страны иранский город Бандар-Аббас.

В свою очередь персы атакуют армейские базы США и их союзников в регионе. Особенно интенсивные удары по целям в Иордании. По данным The New York Times, за последние дни здесь были поражены 5 американских объектов: десятки солдат ранены, двое погибли, уничтожено большое количество вертолетов.

Официальный Тегеран предупредил США: если Пентагон продолжит атаки еще два-три дня, Иран будет считать себя вправе возобновить полномасштабные и всеохватные военные действия.