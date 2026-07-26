Иран приостановил ответные удары по военным объектам США

Вооруженные силы Ирана перестали наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. Такой шаг был предпринят после прекращения атак на территорию Исламской Республики.

Как пояснил пресс-секретарь иранской армии, в последние две ночи американцы остановили свои атаки. Поскольку стратегия Ирана в основе своей носила ответный характер, Тегеран также прекратил ответные операции.

Подчеркнуто, что иранские военные стремились сосредоточиться на радиолокационных объектах и центрах обеспечения противника, "чтобы любыми возможными средствами удержать врага от продолжения агрессии".

Фото: БЕЛТА