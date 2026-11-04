Иран привел армию в полную боеготовность

Иранские Вооруженные силы приведены в состояние наивысшей боевой готовности. Дата окончания выборов в США, 4 ноября, называлась в качестве дня возможной атаки американцев.

Накануне появились сообщения о том, что Вашингтону и Тегерану удалось согласовать условия, на которых они готовы вернуться к соблюдению июньского меморандума о прекращении огня. Но 4 ноября СМИ пишут, что никаких переговоров Иран и США сейчас не ведут.

В последние недели Соединенные Штаты перебрасывали на Ближний Восток новые авиаподразделения и системы ПВО. Пока мир находится в ожидании, отдаст ли американский лидер Дональд Трамп приказ о новых атаках.

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