Иран призвал осудить атаку ВСУ в Каспийском море и привлечь виновных

Глава МИД Ирана призвал Совет Безопасности ООН, ЕС и мировое сообщество решительно отреагировать на инцидент в Каспийском море и указал на необходимость привлечения к ответственности виновных.

Об этом было заявлено по итогам телефонного разговора Аракчи с главой европейской дипломатии Каллас.

Накануне ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну: один член экипажа погиб, еще двое пострадали. Официальный Тегеран заявил, что резко осуждает атаку на гражданское судно и оставляет за собой право на ответные действия.