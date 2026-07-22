Иран продемонстрировал устойчивость: эксперт о провале американского блицкрига

Весь мир следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Перемирие сменяется эскалацией. Обе стороны - и Иран, и США - хотят урегулировать конфликт, но не готовы к компромиссу.

"Очевидно, что в политическом плане Америка проиграла благодаря авантюрным действиям своего лидера, который теперь рассказывает всем, что его израильтяне обманули, израильская разведка предоставила ему недостоверные данные о том, что можно быстро победить и быстро расшатать иранское общество, чтобы там сменился режим. Этого не произошло, Иран продемонстрировал устойчивость при всех тех проблемах, которые там реально есть", - подчеркнул арабист, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия) Николай Сухов.

По мнению эксперта, Иран проявил себя в реальности как региональная держава, которая способна удержаться перед жестоким массовым натиском со стороны США и Израиля.