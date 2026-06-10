Иран, США и Израиль - на грани полномасштабной войны

Резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Все стороны ненадолго утихшего конфликта вновь начали интенсивный обмен ударами.

Накануне иранская армия сбила американский вертолет Apache. Хотя и Пентагон, и персы признали, что это стало результатом ошибки, Соединенные Штаты тотчас же дали старт интенсивной операции возмездия. Американцами были нанесены массированные удары по территории Ирана, главным образом по радарам и системам противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

Тегеран в свою очередь ответил ударами по кораблям 5-го флота США, который дислоцируется в Бахрейне. Были атакованы также цели в Израиле. При этом Ирану удалось сбить американский беспилотник Reaper, который считается одним из самых современных и дорогих из числа стоящих на вооружении Пентагона.

Иранцы заявили, что они готовы к эскалации любого масштаба, если США продолжат свои атаки. Вашингтон уже анонсировал новые удары по целям в непосредственной близости к Ормузскому проливу. Массированная атака может последовать уже в ближайшие часы:

Дональд Трамп, президент США:

"Мы 9 июня сильно по ним ударили. И мы снова сильно по ним ударим сегодня. Сообщаю на случай, если вы сегодня вечером забудете включить телевизор. Посмотрим, что будет со сделкой. Мы были очень близки к ней, но они решили нас обманывать и держать за лохов. Это потому, что раньше они общались с очень тупыми президентами, здесь сидели очень глупые люди".