Иран обвинил Соединенные Штаты в экономическом терроризме и направил официальное письмо в Совет Безопасности ООН. Тегеран требует незамедлительной международной реакции на агрессивные действия Вашингтона.

Как сообщает агентство Mehr, глава МИД Ирана указал на "юридическую и моральную ответственность ООН и всех правительств за осуждение незаконных и преступных действий администрации США".

Тем временем агентство Bloomberg сообщает о планах Минюста США возобновить работу давно бездействующего морского военного суда. Единственная цель этого шага - упростить процедуру пиратского захвата и конфискации иранских нефтяных танкеров в международных водах.

Одновременно с этим Белый дом пытается скрыть масштабные проблемы в регионе. Bloomberg подчеркивает: даже ближайшие союзники Штатов уже открыто признают, что стратегически важный Ормузский пролив, вопреки заявлениям Вашингтона, до сих пор полностью не разминирован и остается зоной повышенной опасности.