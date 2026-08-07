Иран требует снятия американских санкций

В случае новых ударов США по Исламской Республике иранские военные будут атаковать объекты энергетики и опреснительные установки в регионе, заявляет официальный Тегеран. При этом власти Ирана готовы обеспечить свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, заблокированный с начала войны. Взамен Тегеран требует снять с него американские экономические санкции.

Масуд Пезешкиан, президент Ирана: "США и Израиль ожидали, что страна рухнет под давлением, которое они оказали. Это давление продолжалось годами, независимо ни от этого правительства, ни от предыдущего. Они изо дня в день неуклонно подталкивали нашу экономику к пропасти и устраивали проблемы. Теперь, при нынешнем правительстве, это давление достигло максимума. Оказывающие давление наверняка удивлены, почему мы все еще не рухнули".

5 августа Иран и Оман согласовали новую схему судоходства через Ормузский пролив.

Все движение планируется перевести на центральный коридор: вход будет контролировать Иран, а выход - Оман. Проход судов станет платным: сборы будут включать оплату навигационных, страховых, экологических слуг.

Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.