Иран восстановил ракетные производства после американских авиаударов

Иран полностью восстановил свои ракетные производства, которые пострадали от американских авиаударов, и перенес их в более защищенные и безопасные места. Об этом заявил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

"Преимущество Ирана в этой войне заключается в том, что все оружие производится внутри страны. Все объекты были восстановлены в максимально безопасных местах, и теперь они работают с использованием современных, передовых технологий и обеспечивают более высокие объемы производства", - рассказал он.

Советник также добавил, что ряд старых заводов был уязвим из-за того, что их координаты были известны противнику, однако иранская сторона учла эти недостатки и провела необходимую работу над ошибками.

Ранее в КСИР уже заявляли, что объем производимых Ираном ракет превышает количество тех, которые фактически используются для нанесения ударов по противнику. Также подчеркивалось, что Тегеран намерен продолжать выпускать ракеты, даже если конфликт затянется на годы.

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