Иран выдвинул США ультиматум из семи условий и пригрозил "решительной войной"

Ситуация на Ближнем Востоке вновь накалилась до предела. Все посольства США в регионе экстренно призвали американских граждан немедленно покинуть опасную зону из-за угрозы закрытия воздушного пространства.

Накануне Тегеран через Катар передал Вашингтону ультиматум из семи условий мирного урегулирования, пригрозив "решительной войной" в случае их отклонения. Иран требует прекратить огонь на всех фронтах и разблокировать его счета. Чтобы перехватить стратегическую инициативу, удар был нанесен в выходные. Давление сработало.

Дональд Трамп экстренно прервал отдых в Кэмп-Дэвиде и ночью вернулся в Белый дом, чтобы изучить требования Тегерана.