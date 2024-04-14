Иран атаковал Израиль дронами и ракетами. Израиль запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН

Серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке. Минувшей ночью Иран осуществил массированную атаку на Израиль. Она стала ответом Тегерана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. 1 апреля там были убиты семь иранских офицеров.

Всего было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля" тремя сериями, сообщает "Нью-Йорк таймс". Взрывы были слышны в Иерусалиме и еще нескольких городах. Зафиксирована также серия прилетов в районе Негев на израильской военной базе "Рамон".

Израильские военные сообщают, что 99 % запущенных снарядов удалось перехватить, большинство за пределами страны. Иордания предоставила свое воздушное пространство израильским и американским ВВС. В результате десятки осколков от сбитых снарядов упали на города королевства. Погибли 3 человека. В Израиле (на юге страны) ранения получила девочка-бедуинка.