Иран через Швейцарию уведомил США, что их базы станут военной целью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Военные базы США могут стать военной целью Ирана в том случае, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

