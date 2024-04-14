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Иран через Швейцарию уведомил США, что их базы станут военной целью
Иран через Швейцарию уведомил США, что их базы станут военной целью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Военные базы США могут стать военной целью Ирана в том случае, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.
Фото: БЕЛТА
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