Иран готов сокращать ядерные обязательства

Тегеран в ближайшее время готов приступить к реализации четвертого этапа по сокращению обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщают в иранском МИД. Впрочем, власти страны еще надеются, что к крайним мерам прибегать не придется, если европейские участники сделки вернутся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий. Напомним, в прошлом году США в одностороннем порядке вышли из соглашения и ввели против Ирана жесткие санкции. В ответ Тегеран стал постепенно отказываться от пунктов по сделке, например, вернулся к обогащению урана и перестал ограничивать себя в сфере ядерных исследований и разработок.