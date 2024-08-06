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Иран может применить против Израиля баллистическую ракету

В соцсетях предполагают, в возможной атаке Иран может применить баллистическую ракету. Ее презентация состоялась еще в мае - версия имеет дальность 4300 километров и боевую часть массой полторы тысячи килограммов. Одна боеголовка содержит 80 зарядов, способных поразить обширную территорию со скоростью около 12 тысяч километров в час.

Кроме того, йеменские хуситы заявили изданию Newsweek, что готовы присоединиться к возможному удару Ирана по Израилю.

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