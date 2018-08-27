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Иран начал разбирательства против США в Международном суде ООН

Причина - незаконное введение Вашингтоном санкций. В ближайшие дни международная судебная инстанция заслушает доводы сторон.

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