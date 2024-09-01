Иран назвал причины трагического крушения вертолета Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана полностью исключил версию катастрофы вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту 19 мая в результате попадания снаряда, воздействия средств радиоэлектронной борьбы, электромагнитного или лазерного оружия, сообщает ТАСС. "Эксперты изучили возможность поражения вертолета системами наступательных и оборонительных вооружений, средствами радиоэлектронной борьбы, лазером или путем создания электромагнитного поля. Они исключают версию, что вмешательство указанных средств стало причиной трагической катастрофы, повлекшей гибель лидера страны", - сообщается в итоговом отчете ведомства по итогам расследования. "Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно - внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе высоты и столкновение вертолета с горой", - отмечается в документе.

В нем говорится, что судебно-медицинская экспертиза не выявила "никаких подозрительных веществ" в телах погибших. Кроме того, специалисты изучили все документы, касающиеся технического состояния вертолета, и пришли к выводу, что он ремонтировался и проверялся в соответствии с установленным регламентом. Летчики следовали заранее установленным маршрутом и не отклонялись от заданной траектории полета.