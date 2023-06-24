Иран назвал ситуацию в России ее внутренним делом и выразил поддержку верховенству закона

ОфициальныйпредставительМИД Ирана Насер Канааниднем 24 июня в связи с попыткой вооруженного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что происходящие в России события являются внутренним делом этой страны, подчеркнув, что Тегеран поддерживает верховенство закона на всей территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канале МИД республики.

