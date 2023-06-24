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Иран назвал ситуацию в России ее внутренним делом и выразил поддержку верховенству закона

Иран назвал ситуацию в России ее внутренним делом и выразил поддержку верховенству закона

ОфициальныйпредставительМИД Ирана Насер Канааниднем 24 июня в связи с попыткой вооруженного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что происходящие в России события являются внутренним делом этой страны, подчеркнув, что Тегеран поддерживает верховенство закона на всей территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канале МИД республики.

"Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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