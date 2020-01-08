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Иран обстрелял базы США в Ираке
Атака стала ответом на убийство генерала Касема Сулеймани
Атака стала ответом на убийство генерала Касема Сулеймани, заявили в корпусе стражей исламской революции и пригрозили: если США решат ответить на этот обстрел, следующие ракеты Ирана полетят уже в сторону территории США.
В Белом доме сейчас активно обсуждают ситуацию - вокруг резиденции повышены меры предосторожности. Сообщается также о звонке главы Пентагона Марка Эспера в офис премьер-министра Ирака. Ситуацию комментирует в "Твиттере" и Дональд Трамп.
Дональд Трамп, президент США:
"Все в порядке! Ракеты были выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Количество жертв и нанесенный ущерб выясняются. Пока все идет хорошо. На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром".
Несмотря на успокоения главы Белого дома, тревожные новости сообщают сирийские СМИ: в сторону Ирака выдвинулись американские войска, расположенные на территории Сирии. Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты американским авиакомпаниям не только над территориями Ирана и Ирака, но и над Персидским и Оманским заливами.
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