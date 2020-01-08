Иран обстрелял базы США в Ираке

Атака стала ответом на убийство генерала Касема Сулеймани

Атака стала ответом на убийство генерала Касема Сулеймани, заявили в корпусе стражей исламской революции и пригрозили: если США решат ответить на этот обстрел, следующие ракеты Ирана полетят уже в сторону территории США.

В Белом доме сейчас активно обсуждают ситуацию - вокруг резиденции повышены меры предосторожности. Сообщается также о звонке главы Пентагона Марка Эспера в офис премьер-министра Ирака. Ситуацию комментирует в "Твиттере" и Дональд Трамп.

Дональд Трамп, президент США:

"Все в порядке! Ракеты были выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Количество жертв и нанесенный ущерб выясняются. Пока все идет хорошо. На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром".