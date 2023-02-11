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Иран отмечает годовщину Исламской революции

Иран отмечает 44-ю годовщину победы Исламской революции. В 1979-м в результате народного восстания из страны был изгнан шах Реза Пехлеви и упразднена монархия.

Александр Лукашенко поздравил президента Эбрахима Раиси с годовщиной этого судьбоносного события. Беларусь всегда оставалась рядом с Ираном, сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу, ответственно относилась к выполнению достигнутых договоренностей, подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время посетить Иран с визитом, в ходе которого развитие двусторонних отношений получит новый импульс.

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