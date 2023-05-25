Иран представил новую сверхскоростную ракету

Устройство представляет собой четвертое поколение баллистической ракеты. Оно оснащено боеголовкой массой полторы тысячи килограммов. Как заявил на церемонии запуска министр обороны Ирана, Тегерану удалось расширить свою ракетную программу, несмотря на активное противодействие со стороны США и Израиля, а также обеспокоенность со стороны европейских стран. Власти страны заверили всех обеспокоенных и противодействующих: программа носит сугубо оборонительный характер и предназначена для сдерживания потенциальных противников шиитской державы.

