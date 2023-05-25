3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Иран представил новую сверхскоростную ракету
Иран пополнил свой военный арсенал. Произведен запуск новой сверхскоростной ракеты "Хайбер" с дальностью полета 2 тысячи километров.
Устройство представляет собой четвертое поколение баллистической ракеты. Оно оснащено боеголовкой массой полторы тысячи килограммов. Как заявил на церемонии запуска министр обороны Ирана, Тегерану удалось расширить свою ракетную программу, несмотря на активное противодействие со стороны США и Израиля, а также обеспокоенность со стороны европейских стран. Власти страны заверили всех обеспокоенных и противодействующих: программа носит сугубо оборонительный характер и предназначена для сдерживания потенциальных противников шиитской державы.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ