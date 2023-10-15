Ситуация на Ближнем Востоке грозит увеличением числа вовлеченных. Иран пригрозил Израилю вмешательством в конфликт, если ЦАХАЛ продолжит свою военную кампанию по вытеснению ХАМАСА из сектора Газа, передает издание "Иерусалим Пост".

Официальный представитель израильской армии объявил, что для обеспечения безопасности страны их военные будут действовать в любой точке Ближнего Востока.



Заявление прозвучало на фоне эскалации на ливанской границе. ЦАХАЛ и Хезболла уже обменялись ракетными ударами. Сообщается, что Израиль закрыл районы до четырех километров от границы с Ливаном.



Ухудшение ситуации оборачивается гуманитарной катастрофой в секторе Газа. ХАМАС попросил Каир открыть коридор для эвакуации раненых, а также призвал международные организации взять на себя юридическую, моральную и гуманитарную ответственность, в первую очередь - обеспечить отправленных водой продуктами питания и средствами первой необходимости.



Ситуацию осложняет блокировка пункта пропуска "Рафах". Там собралась огромная очередь из машин с гуманитаркой для палестинцев, которую собрали как простые мусульмане, так и организации, включая ООН. Также въезда ожидает большой груз из Турции.