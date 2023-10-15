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Иран пригрозил Израилю вмешательством в конфликт
Ситуация на Ближнем Востоке грозит увеличением числа вовлеченных. Иран пригрозил Израилю вмешательством в конфликт, если ЦАХАЛ продолжит свою военную кампанию по вытеснению ХАМАСА из сектора Газа, передает издание "Иерусалим Пост".
Официальный представитель израильской армии объявил, что для обеспечения безопасности страны их военные будут действовать в любой точке Ближнего Востока.
Заявление прозвучало на фоне эскалации на ливанской границе. ЦАХАЛ и Хезболла уже обменялись ракетными ударами. Сообщается, что Израиль закрыл районы до четырех километров от границы с Ливаном.
Ухудшение ситуации оборачивается гуманитарной катастрофой в секторе Газа. ХАМАС попросил Каир открыть коридор для эвакуации раненых, а также призвал международные организации взять на себя юридическую, моральную и гуманитарную ответственность, в первую очередь - обеспечить отправленных водой продуктами питания и средствами первой необходимости.
Ситуацию осложняет блокировка пункта пропуска "Рафах". Там собралась огромная очередь из машин с гуманитаркой для палестинцев, которую собрали как простые мусульмане, так и организации, включая ООН. Также въезда ожидает большой груз из Турции.
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