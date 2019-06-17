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Иран пригрозил увеличить объемы запасов урана более чем до 300 килограммов

Иран вопреки ядерной сделке пригрозил увеличить объемы запасов урана более чем до 300 килограммов. Это может произойти уже через 10 дней в случае, если европейские страны, подписавшие ядерное соглашение, не предпримут меры по защите Ирана от американских санкций. Напомним, в мае Тегеран заявил, что приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

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