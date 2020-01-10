Иран приступает к расшифровке черных ящиков

Сегодня Иран начинает расшифровку черных ящиков разбившегося в Тегеране украинского Boeing. В случае неудачи с извлечением данных страна будет готова принять помощь специалистов из России, Канады и Франции. Ранее о совместном расследовании договорились эксперты Ирана и Украины. Оба черных ящика повреждены, хотя в устройствах сохранились блоки памяти, на них также заметны дефекты. Расшифровка может занять около двух месяцев, а расследование продлится годы.