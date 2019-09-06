Иран приступает к сокращению обязательств по ядерной сделке

Иран сегодня начал третий этап свертывания обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом министр иностранных дел страны уведомил главу европейской дипломатии. Меры касаются исследований и разработок в ядерной сфере. Технические детали будут доведены до сведения МАГАТЭ. В Тегеране этот шаг назвали ответом на решение США о восстановлении санкций, а также на неспособность европейских стран (в частности, Великобритании, Германии и Франции) выполнять свои обязательства.