3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Иран приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ) способствует установлению стабильности в регионе и уменьшению иностранного вмешательства в его проблемы, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, пишет РИА "Новости".
Главы МИД ЛАГв ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
"Разрешение разногласий между исламскими странами (возвращение Сирии в ЛАГ - ред.), а также сближение и синергия между ними имеют положительные результаты в плане стабильности и всеобщего мира и являются основой для сокращения корыстного вмешательства иностранных сил в региональные проблемы… Исламская Республика Иран приветствует такой подход", – приводит слова Канаани агентство IRNA.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвал своих послов изДамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов