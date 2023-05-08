Иран приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств

"Разрешение разногласий между исламскими странами (возвращение Сирии в ЛАГ - ред.), а также сближение и синергия между ними имеют положительные результаты в плане стабильности и всеобщего мира и являются основой для сокращения корыстного вмешательства иностранных сил в региональные проблемы… Исламская Республика Иран приветствует такой подход", – приводит слова Канаани агентство IRNA.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвал своих послов изДамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.