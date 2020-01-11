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Оператор ПВО сбил Boeing, не сумев из-за помех связаться с командованием
В Иране заявили, что ускорят разбирательство в авиакатастрофе лайнера компании "Международные авиалинии Украины".
Тегеран официально подтвердил непреднамеренное уничтожение самолета ракетой.
Заявление прозвучало после того, как
. Судебные органы Вооруженных сил Ирана в кратчайшее время должны собрать документацию Генштаба Вооруженных сил, корпуса стражей исламской революции и Организации гражданской авиации и получить разъяснения ответственных лиц по поводу определения судебного положения виновных в этом происшествии. Об этом распорядился глава судебной власти страны Ибрахим Раиси. А глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что Иран намерен отправить записи с черного ящика сбитого украинского самолета для расшифровки во Францию, так как у Ирана нет необходимых технологий.
Канада, Франция, Россия и Украина готовы расшифровать информацию с черного ящика
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