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Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет

Украинский лайнер был уничтожен ракетой. Эта новость сегодня утром стала шокирующей для СМИ во всем мире.

Это произошло в результате человеческой ошибки

Власти Ирана буквально час назад подтвердили, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит в небе над Тегераном. Но подчеркнули, что это произошло в результате человеческой ошибки. По словам военных, самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных объектов и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект как раз в

момент обострения конфликта с США

.

Президент Ирана Хасан Роухани уже заявил, что сожалеет о допущенной ошибке

Кроме того, он распорядился установить виновных в этой трагедии и пообещал довести до конца расследование катастрофы украинского самолета.

Кроме того, иранский лидер заявил о необходимости устранить недостатки системы противовоздушной обороны страны.

8 января Boeing 737, летевший рейсом

Тегеран - Киев, потерпел крушение

, едва набрав высоту.

Среди погибших граждане Ирана, Канады, Великобритании, Украины, Германии и Афганистана.

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