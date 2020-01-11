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Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет
Украинский лайнер был уничтожен ракетой. Эта новость сегодня утром стала шокирующей для СМИ во всем мире.
Это произошло в результате человеческой ошибки
Власти Ирана буквально час назад подтвердили, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит в небе над Тегераном. Но подчеркнули, что это произошло в результате человеческой ошибки. По словам военных, самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных объектов и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект как раз в
.
Президент Ирана Хасан Роухани уже заявил, что сожалеет о допущенной ошибке
Кроме того, он распорядился установить виновных в этой трагедии и пообещал довести до конца расследование катастрофы украинского самолета.
Кроме того, иранский лидер заявил о необходимости устранить недостатки системы противовоздушной обороны страны.
, едва набрав высоту.
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