Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет

Власти Ирана буквально час назад подтвердили, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит в небе над Тегераном. Но подчеркнули, что это произошло в результате человеческой ошибки. По словам военных, самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных объектов и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект как раз в