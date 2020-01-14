Иран признал Пентагон террористической организацией

Президент Хасан Роухани одобрил соответствующий законопроект парламента. Кроме того, документ подразумевает выделение 200 миллионов евро на усиление спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, главой которого являлся покойный Касем Сулеймани. За его убийство Тегеран планирует подать в суд на Дональда Трампа. Напомним, генерал Сулеймани погиб в ходе атаки США на аэропорт Ирака. Это спровоцировало дальнейший ракетный обстрел Ираном американских баз в Ираке.