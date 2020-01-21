Иран признал попадание двух ракет в украинский "боинг"

Иран признал, что украинский "боинг" был сбит двумя ракетами. Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Исламской Республики. Согласно документу, снаряды были выпущены по лайнеру из зенитно-ракетного комплекса "Toр-M1" с северного направления.



Также в Тегеране обвиняют французских и американских коллег в том, что они отказались предоставить оборудование для расшифровки черных ящиков.



