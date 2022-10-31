Иран расширил санкции против США

Иран ввел санкции против десяти физических лиц и четырех организаций в США, в том числе ЦРУ и Национальной гвардии, сообщает иранское Министерство иностранных дел. Об этом пишет РИА Новости.

Среди физических лиц, попавших под санкции, значатся в том числе замглавы американского Минфина Уолли Адейемо, глава CENTCOM генерал Майкл Курилла, заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Ньюбергер и заместитель главы американского Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Иран заявляет, что санкции были введены в связи с вмешательством США во внутренние дела страны, нарушением прав человека, подстрекательством к беспорядкам, пропагандой насилия, а также поощрением террористических действий.

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