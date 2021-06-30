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Иран развернул учения в Каспийском море

Для укрепления всесторонней безопасности с сегодняшнего дня военно-морские силы Ирана развернули учения в Каспийском море.

В маневрах задействованы различные виды военных судов, ракетные системы залпового огня, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в ходе учений отработают действия военно-морского спецназа иранских Вооруженных сил.


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