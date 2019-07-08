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Иран сегодня повысил уровень обогащения урана до 4,5 %

Ядерным соглашением предусмотрен показатель в 3,67 %. Но после того, как Штаты в одностороннем порядке вышли из сделки, западные страны-участницы не смогли предложить внятного решения проблемы. При этом Тегеран подчеркивает, что для ядерного соглашения не все потеряно. Западу дают еще два месяца на то, чтобы начать что-то делать.

Евросоюз призвал исламскую республику прекратить любую ядерную деятельность, не предусмотренную сделкой 2015 года. В американском Госдепе заявили, что Иран ждут новые санкции и усиление изоляции.

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