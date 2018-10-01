Иран сегодня утром нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе

Военные баллистическими ракетами обстреляли зону на восточном берегу Евфрата в Сирии. Ликвидировано большое количество террористов. Напомним, в конце сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз началась стрельба. Погибли 29 человек, еще более 60-ти получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Спустя два дня в Иране задержали 22 человека, подозреваемых в причастности к атаке.