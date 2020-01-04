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Иран - США: на пороге войны?

Темой номер один за рубежом остается авиаатака США по окрестностям Багдада и последствия, к которым она может привести. Обстановка на Ближнем Востоке накалена. Сообщается о новых взрывах в зеленой зоне иракской столицы, где находится посольство США. В СМИ поступает информация о ракетном обстреле, в результате которого погибли 5 человек. Пентагон сегодня одобрил отправку еще 3 тысяч военных на Ближний Восток. В связи с нестабильностью в регионе НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке.
Власти Ирана приравнивают убийство генерала к развязыванию войны и обещают отомстить. При этом в Тегеране отвергают утверждения о том, что погибший военачальник представлял угрозу американцам.

США усиливают меры безопасности в аэропортах

Штаты усиливают меры безопасности на важных инфраструктурных объектах. В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Нацгвардии. Кроме того, Госдеп призвал американских граждан незамедлительно покинуть Ирак. Из-за спекуляции в интернете о возможности третьей мировой войны в США рухнул сайт призывной службы.

В Ливии объявили о мобилизации для противостояния иностранной агрессии

Горячей точкой может стать и Ливия. Парламент, заседающий на востоке страны, проголосовал за разрыв отношений с Турцией. А командующий национальной армией объявил всеобщую мобилизацию в подконтрольных ему восточных районах, чтобы противостоять действиям Анкары.

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