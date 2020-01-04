Иран - США: на пороге войны?

Темой номер один за рубежом остается авиаатака США по окрестностям Багдада и последствия, к которым она может привести. Обстановка на Ближнем Востоке накалена. Сообщается о новых взрывах в зеленой зоне иракской столицы, где находится посольство США. В СМИ поступает информация о ракетном обстреле, в результате которого погибли 5 человек. Пентагон сегодня одобрил отправку еще 3 тысяч военных на Ближний Восток. В связи с нестабильностью в регионе НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке.

Власти Ирана приравнивают убийство генерала к развязыванию войны и обещают отомстить. При этом в Тегеране отвергают утверждения о том, что погибший военачальник представлял угрозу американцам.



