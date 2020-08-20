Иран увеличивает обогащение урана

Тегеран увеличил мощность обогащения урана на фоне заявления США о возобновлении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает местная организация атомной энергии. Напомним, ранее в США заявили, что будут добиваться восстановления санкций против Ирана по ядерной сделке. В частности, запрета на обогащение урана и продления оружейного эмбарго на 13 лет.



