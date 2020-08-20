3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Иран увеличивает обогащение урана
Тегеран увеличил мощность обогащения урана на фоне заявления США о возобновлении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщает местная организация атомной энергии. Напомним, ранее в США заявили, что будут добиваться восстановления санкций против Ирана по ядерной сделке. В частности, запрета на обогащение урана и продления оружейного эмбарго на 13 лет.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все