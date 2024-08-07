Иран временно закрыл небо для иностранных гражданских авиакомпаний

Министерство гражданской авиации Египта получило от властей Ирана рекомендации, предписывающие временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве исламской республики. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook, сообщает ТАСС.



"Иранские власти предостерегли гражданские авиакомпании от использования своего воздушного пространства в связи с проведением военных учений в период с 7 по 8 августа", - говорится в документе.



В Министерстве гражданской авиации добавили, что Тегеран планирует завершить военные маневры в своем воздушном пространстве в четверг в 7.30 по местному времени (8.00 по Минску).



"В целях обеспечения безопасности пассажиров управление гражданской авиации Египта направило всем авиакомпаниям страны извещение, в котором порекомендовало избегать полетов над Ираном в указанный период", - подчеркнули в ведомстве.



Египетский телеканал Extra утверждает, что подобное предупреждение власти Ирана разослали гражданским авиакомпаниям по всему миру.



Закрытие Ираном своего воздушного пространства для гражданской авиации может быть частью подготовки исламской республики к удару возмездия по Израилю в ответ на убийство 31 июля в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что оно было организовано Израилем при поддержке США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство палестинского политика.



