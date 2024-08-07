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Иран временно закрыл небо для иностранных гражданских авиакомпаний
Министерство гражданской авиации Египта получило от властей Ирана рекомендации, предписывающие временно воздержаться от полетов в воздушном пространстве исламской республики. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице ведомства в Facebook, сообщает ТАСС.
"Иранские власти предостерегли гражданские авиакомпании от использования своего воздушного пространства в связи с проведением военных учений в период с 7 по 8 августа", - говорится в документе.
В Министерстве гражданской авиации добавили, что Тегеран планирует завершить военные маневры в своем воздушном пространстве в четверг в 7.30 по местному времени (8.00 по Минску).
"В целях обеспечения безопасности пассажиров управление гражданской авиации Египта направило всем авиакомпаниям страны извещение, в котором порекомендовало избегать полетов над Ираном в указанный период", - подчеркнули в ведомстве.
Египетский телеканал Extra утверждает, что подобное предупреждение власти Ирана разослали гражданским авиакомпаниям по всему миру.
Закрытие Ираном своего воздушного пространства для гражданской авиации может быть частью подготовки исламской республики к удару возмездия по Израилю в ответ на убийство 31 июля в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что оно было организовано Израилем при поддержке США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство палестинского политика.
По утверждению портала Axios, 5 августа госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил глав МИД стран G7, что Иран и шиитское движение "Хезболлах" могут начать атаку на Израиль в ближайшие 24 часа. 5 августа кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Тегеран ударит вечером 6 августа. 7 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные якобы американской разведки сообщил, что исламская республика атакует еврейское государство 8 или 9 августа. Источники Sky News Arabia в западных спецслужбах утверждают, что удар состоится в ночь с 12 на 13 августа в национальный день траура еврейского народа - Девятое ава.
Фото АР
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