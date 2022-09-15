Иран вступил в ШОС

К Шанхайской организации сотрудничества присоединился Иран.

Меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС сегодня подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин.

По словам генерального секретаря ШОС, сегодняшний день важен и для Тегерана, и для организации, поскольку положение Ирана в регионе как мощной и стабильной страны важно для объединения. Вступление исламской республики в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества, считает Мин.

Иран являлся страной-наблюдательницей ШОС с 2005 года. Процесс вступления республики в полноправное членство в организации начался в 2021 году.