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Иран вступил в ШОС
К Шанхайской организации сотрудничества присоединился Иран.
Меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС сегодня подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь организации Чжан Мин.
По словам генерального секретаря ШОС, сегодняшний день важен и для Тегерана, и для организации, поскольку положение Ирана в регионе как мощной и стабильной страны важно для объединения. Вступление исламской республики в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества, считает Мин.
Иран являлся страной-наблюдательницей ШОС с 2005 года. Процесс вступления республики в полноправное членство в организации начался в 2021 году.
Фото: pixabay.com
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