Иранские БПЛА атаковали авианосец США "Авраам Линкольн" в Оманском заливе

Фото U.S. Navy

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал БПЛА авианосец США "Авраам Линкольн" в Оманском заливе. Это следует из заявления центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия", сообщает РИА Новости.

"Авианосец "Авраам Линкольн", приблизившийся на расстояние 340 км к морским границам Ирана в Оманском заливе с целью установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР Ирана, после чего корабль быстро скрылся… более чем на тысячу километров от залива", - говорится в заявлении.

