Иранские БПЛА атаковали авианосец США "Авраам Линкольн" в Оманском заливе

"Авианосец "Авраам Линкольн", приблизившийся на расстояние 340 км к морским границам Ирана в Оманском заливе с целью установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР Ирана, после чего корабль быстро скрылся… более чем на тысячу километров от залива", - говорится в заявлении.