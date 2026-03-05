3.75 BYN
Иранские БПЛА атаковали авианосец США "Авраам Линкольн" в Оманском заливе
Автор:Редакция news.by
Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал БПЛА авианосец США "Авраам Линкольн" в Оманском заливе. Это следует из заявления центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия", сообщает РИА Новости.
"Авианосец "Авраам Линкольн", приблизившийся на расстояние 340 км к морским границам Ирана в Оманском заливе с целью установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР Ирана, после чего корабль быстро скрылся… более чем на тысячу километров от залива", - говорится в заявлении.