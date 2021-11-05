Иранцы демонстративно сожгли флаг США

Беспорядки в Иране. Участники акции демонстративно сожгли флаг США. Митинг приурочили к 42-й годовщине захвата заложников в посольстве США в Тегеране. 4 ноября 1979 года антиамерикански настроенная толпа захватила дипмиссию в течение двух часов. Освободить заложников удалось лишь спустя 3 месяца.