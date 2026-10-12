Ирина Новикова рассказала, что теряют те, кто хочет выйти из СНГ

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Содружеству Независимых Государств исполняется 35 лет. За это время страны прошли первый уровень интеграции - зону свободного перемещения товаров. Для Беларуси, как малой открытой экономики, это огромное достижение: более 50 % ВВП идет на экспорт, и рынки СНГ критически важны для сбыта тракторов, автомобилей и другой продукции.

Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью" объяснила, почему выход из СНГ - политическое, а не экономическое решение, и какие риски ждут тех, кто пытается переориентироваться на Евросоюз.

По словам Ирины Новиковой, СНГ находится на стадии зоны свободного перемещения товаров, ЕАЭС уже прошел все этапы и формирует экономический союз. "Одно дело, когда товар облагается таможенной пошлиной и дорожает. В зоне свободной торговли пошлин нет. Пример: азербайджанское и армянское вино поставили рядом. Армянское дешевле на 24-30 %, потому что Армения в ЕАЭС, а Азербайджан - нет", - пояснила она.

Беларусь производит конечную продукцию - тракторы, автомобили - и не может потребить все сама. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы наша продукция была дешевле на тех же рынках Казахстана, Азербайджана, Армении, чем продукция других стран. В этом плане существование СНГ для Беларуси очень выгодно.

Эксперт подчеркнула, что страны, которые ставят вопрос о выходе из СНГ, руководствуются политикой, а не экономикой. "Экономически выгодно интегрироваться с теми, с кем установлены кооперационные связи. Например, Молдова, Армения - южные республики, где развито виноделие, Россия и Беларусь будут покупать их вина, потому что у нас такой виноград не растет", - отметила она.

Особое внимание Ирина Новикова уделила Армении, которая нацелилась в Евросоюз. "База российская находится в армянском городе в Гюмри, границу охраняют российские технические средства и персонал, армянские пограничники стоят только на пропускных пунктах. Если не будет охраны, Турция, как более сильная страна, экспансивно поглотит Армению", - предупредила эксперт.

Кроме того, Армения также славится своими винами, они выращивают виноград, овощи, фрукты, рыбу разводят, но это все не нужно Евросоюзу, в котором есть свои традиционные производители. "Ни одна из этих стран не потерпит конкурента. Они будут выступать против поставок продукции. Поэтому пусть элиты Армении подумают", - резюмировала Ирина Новикова.