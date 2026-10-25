Ирина Новикова связала кризис в Польше с сокращением взносов Германии в бюджет ЕС

Экономика Евросоюза переживает непростые времена. Во Франции и Италии бунты, в Польше силовики требуют повышения зарплат, а 40 % населения - 15 млн человек - находятся ниже социального минимума, 2 млн поляков не хватает на еду.

Эксперты связывают такие события с перераспределением бюджета на военные расходы и высокими ценами на газ. Германия, локомотив ЕС, теряет автопром: Volkswagen сокращает 35 тыс. рабочих, Audi - 7,5 тыс., а за последние годы потеряно 500 тыс. рабочих мест. О причинах кризиса и его последствиях рассказала завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью".

Польша до санкций и событий в Украине развивалась стабильно, уровень жизни повышался. Но сейчас 40 % населения - почти половина страны - испытывает проблемы. "Это не значит, что они голодают, но они не находятся на уровне, который полагается при таких темпах экономического роста. Для сравнения: в Беларуси за чертой нормального уровня жизни находится 0,2 % населения, 18 тыс. человек. В Польше - 2 млн людей не хватает на еду. Социальный минимум составляет 456 евро, и это с учетом квартплаты и отопления, а газ в Европе очень подорожал", - пояснила эксперт.

Причина - перераспределение бюджета. Большая часть средств идет на военные расходы, а социальная политика страдает. "Евросоюз запрещал использовать уголь, и Польша прекратила, хотя там много месторождений. А теперь Германия раскрывает свои месторождения бурого угля, хоть он и очень грязный. Мы в Беларуси тоже не используем бурый уголь, потому что Европа запрещала. А они теперь достают его для отопления", - отметила Ирина Новикова.

Все эти решения негативно сказались на европейской экономике. Немецкий автопром, локомотив Европы, сбавляет обороты. Volkswagen купил четыре европейские фирмы, сохранив огромный управленческий аппарат с высокими зарплатами. Доля постоянных затрат выросла. "Volkswagen создал совместное предприятие с Китаем. Первые годы была хорошая прибыль, темпы роста до 15 %. Но китайцы научились делать автомобили не хуже, а лучше. Volkswagen стал терять рынок Китая, филиал закрывается. Еще у них был очень емкий рынок в Штатах, но Трамп поднял пошлину на 25 %, и машины стали неконкурентоспособными. Теперь Volkswagen сократит 35 тыс. работников, Audi - 7,5 тыс. А с 2019 года потеряно 500 тыс. рабочих мест", - подчеркнула эксперт.

Польша поднималась в том числе за счет субсидий из Евросоюза, которые формировались за счет немецкой экономики. "Германия развивалась быстро, платила большие налоги, взносы в бюджет ЕС. Эти деньги перераспределялись, и Польша требовала их. Сейчас Германия сбавляет обороты, и дотации сокращаются. Отсюда и кризис", - резюмировала Ирина Новикова.