Ирландия не в состоянии принимать украинских беженцев, а Швейцария и вовсе будет им платить, лишь бы уехали

За последние два года мы приняли больше 100 тыс. человек из Украины и из других стран, и я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, пока не будет решен вопрос размещения. Полагаю, наша позиция будет понята. Мы не говорим, что станем разворачивать обратно людей, прибывающих в Ирландию. Конечно, мы не будем этого делать, но добровольное согласие принять большее число людей - это совсем другой вопрос.

Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии