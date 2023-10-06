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Ирландия не в состоянии принимать украинских беженцев, а Швейцария и вовсе будет им платить, лишь бы уехали
Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев. Такое заявление сделал глава правительства. По словам политика, Дублин готов платить деньги другим странам Евросоюза, чтобы помочь им справиться с просителями убежища, вместо того, чтобы добровольно приютить больше людей у себя.
За последние два года мы приняли больше 100 тыс. человек из Украины и из других стран, и я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, пока не будет решен вопрос размещения. Полагаю, наша позиция будет понята. Мы не говорим, что станем разворачивать обратно людей, прибывающих в Ирландию. Конечно, мы не будем этого делать, но добровольное согласие принять большее число людей - это совсем другой вопрос.
Швейцария и вовсе будет платить самим украинским беженцам, лишь бы они уехали. Правительство страны пришло к выводу, что государству будет дешевле поощрять мигрантов добровольно покинуть страну, чем продолжать оплачивать им пособия. Чтобы побудить людей уехать, власти готовы заплатить от 1 тыс. до 4 тыс. швейцарских франков каждому.