Ирландия и Испания официально признали Палестину в качестве независимого государства

Ирландия и Испания вслед за Норвегией официально признали Палестину в качестве независимого государства, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе выступления в Конгрессе депутатов (нижней палаты парламента) в Мадриде 22 мая заявил, что королевство признает палестинское государство. Совет министров Испании официально одобрит это решение 28 мая.

Премьер Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции в Дублине 22 мая также заявил, что его страна признает Палестину независимым государством. "Тот шаг, которые мы сделали сегодня вместе с Норвегией и Испанией, подкрепляет законное право Палестины на государственность", - указал глава правительства Ирландии.

Саймон Харрис отметил, что данный шаг является подтверждением безоговорочной поддержки решения на основе принципа двух государств для двух народов - единственного реального пути к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их жителей.

Ранее о признании Палестины в качестве государства официально заявила Норвегия. Премьер скандинавского государства Йонас Гар Стёре отметил, что палестинцы имеют фундаментальное и независимое право на собственное государство. Решение официально вступит в силу 28 мая 2024 года.