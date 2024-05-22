3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Ирландия и Испания официально признали Палестину в качестве независимого государства
Ирландия и Испания вслед за Норвегией официально признали Палестину в качестве независимого государства, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе выступления в Конгрессе депутатов (нижней палаты парламента) в Мадриде 22 мая заявил, что королевство признает палестинское государство. Совет министров Испании официально одобрит это решение 28 мая.
Премьер Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции в Дублине 22 мая также заявил, что его страна признает Палестину независимым государством. "Тот шаг, которые мы сделали сегодня вместе с Норвегией и Испанией, подкрепляет законное право Палестины на государственность", - указал глава правительства Ирландии.
Саймон Харрис отметил, что данный шаг является подтверждением безоговорочной поддержки решения на основе принципа двух государств для двух народов - единственного реального пути к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их жителей.
Ранее о признании Палестины в качестве государства официально заявила Норвегия. Премьер скандинавского государства Йонас Гар Стёре отметил, что палестинцы имеют фундаментальное и независимое право на собственное государство. Решение официально вступит в силу 28 мая 2024 года.
Фото: Рexels
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов