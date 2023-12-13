Ирландия сокращает выплаты украинским беженцам

Власти Ирландии больше не в силах содержать украинских беженцев. Недавно было принято решение о сокращении более чем в 5 раз еженедельного пособия для них - с 220 евро до чуть менее 39. Вместе с этим правительство ограничит девяноста днями период предоставления беженцам государственного жилья. Правда, обновленные правила затронут будущих переселенцев.