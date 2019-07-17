Ирландская авиакомпания Ryanair сокращает рейсы

Причина - в задержке с поставками "Boeing 737". Лайнерам запретили полеты после двух катастроф. Европейский авиационный регулятор нашёл в конструкции этой модели самолетов по меньшей мере 5 существенных неполадок. Авиагигант устраняет дефекты программного обеспечения. При этом не исключается, что такая ситуация может привести к сокращению персонала - одного из крупнейших лоукостеров Европы, а также отказу от использования некоторых аэропортов.