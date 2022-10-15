Ирландские студенты требуют вызволить их из нищеты

Массовые протесты против неспособности властей справиться с энергокризисом продолжают сотрясать Европу. В Соединенном Королевстве основной движущей силой таких протестов стали экоактивисты. Накануне они жгли в Лондоне жировки и требовали снижения цен на коммунальные услуги. Не вполне ясно, как в их картине мира все это сочетается, но вместе с дешевой энергией они требуют от правительства ограничений на использование ископаемого топлива. Добиваются они этого странными методами - накануне "зеленые" забросали штаб-квартиру полиции пакетами с краской, а потом уже по традиции приклеили себя к асфальту. Стражам порядка пришлось попотеть, чтобы отковырять активистов от проезжей части. Но тяжкий труд полицейских был вознагражден - они отклеили и немедленно арестовали два с половиной десятка участников протеста.