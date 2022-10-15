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Ирландские студенты требуют вызволить их из нищеты
Массовые протесты против неспособности властей справиться с энергокризисом продолжают сотрясать Европу. В Соединенном Королевстве основной движущей силой таких протестов стали экоактивисты. Накануне они жгли в Лондоне жировки и требовали снижения цен на коммунальные услуги. Не вполне ясно, как в их картине мира все это сочетается, но вместе с дешевой энергией они требуют от правительства ограничений на использование ископаемого топлива. Добиваются они этого странными методами - накануне "зеленые" забросали штаб-квартиру полиции пакетами с краской, а потом уже по традиции приклеили себя к асфальту. Стражам порядка пришлось попотеть, чтобы отковырять активистов от проезжей части. Но тяжкий труд полицейских был вознагражден - они отклеили и немедленно арестовали два с половиной десятка участников протеста.
Студенческий профсоюз Ирландии поднял на протест десятки тысяч студентов
По всей стране молодежь вышла на улицы и выстроилась в шеренги, чтобы напомнить правительству - дороговизна жизни и падение доходов убивают национальную систему образования. Настолько массовых акций протеста в Ирландии не бывало уже многие годы.
Гигантские очереди во Франции
Во Франции продолжается забастовка работников АЗС. Накануне сорвалось соглашение между Тоталь и ее работниками. Один из профсоюзов счел уступки нанимателя недостаточными. Высокие цены на нефть приносят владельцам НПЗ колоссальные прибыли - бастующие уверены, что сверхдоходами следует делиться. На сегодня третья часть французских АЗС остановила свою работу. Многокилометровые очереди стали неотъемлемой частью городских пейзажей. Компромисс пока недостижим и, значит, конца забастовке не видать.
Фото: pixabay.com
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