Ирландцы не хотят вступления их страны в НАТО

Ирландские и британские СМИ публикуют результаты опроса, проведенного в последние недели. Социологи выяснили, что ирландцы требуют сохранения их страной нейтралитета: 70 % граждан не хотели бы вступления в НАТО, 2/3 также против участия в любых европейских оборонительных структурах. Премьер-министр Ирландии, тем не менее, настаивает на изменении военной стратегии и отказе от неучастия в военных блоках по причине, как заявляется, "возросших угроз безопасности".